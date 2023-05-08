Замість Дня перемоги: Зеленський встановив на 9 травня нове свято

Президент України Володимир Зеленський пропонує перенести День перемоги над нацизмом у Другій світовій війни з 9 на 8 травня.

Про це йде мова в указі президента.

“Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу”, – йдеться в документі.

«Із завтрашнього дня 9 травня ми будемо шанувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, що наближає світ», — повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна ніколи не забуде про внесок свого народу в перемогу над нацизмом, і не дасть збрехати, що перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу.

«Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоч агресор тепер інший, у нього та сама мета — поневолення або знищення», — каже Зеленський.

Він додав, що зараз єдність у Європі наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.

«І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність — єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир», — зазначив глава держави.

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