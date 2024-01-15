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Влияние питания на эмоциональное состояние

Сегодня 13:30
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Полезная информация!

Известно, что питание играет ключевую роль в физическом здоровье, а также оказывает непосредственное влияние и на наше психическое и эмоциональное благополучие. Если придерживаться диеты, состоящей из продуктов, богатых питательными веществами, легче будет настроить себя на меньшие перепады настроения и улучшить концентрацию. Как вариант, доставка продуктов на дом поможет эффективно организовать свой рацион. Исследования показали, что чистая диета, состоящая в основном из цельных, необработанных продуктов, может помочь в случае симптомов депрессии и тревоги. 

Новости Днепра про Влияние питания на эмоциональное состояние

Продукты, которые помогут улучшить состояние

Краткий обзор того, на что обратить внимание:

  • Клетчатка. Растительные продукты богаты клетчаткой, которая помогает организму медленнее усваивать глюкозу (пищевой сахар). Это поможет избежать скачков сахара и сбоев в организме. Продукты, богатые клетчаткой – это фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые.
  • Антиоксиданты. Их особенно много в ягодах, зеленых листовых овощах, куркуме и продуктах с жирными кислотами Омега-3, включая лососи и семена черного чиа. Темный шоколад также содержит антиоксиданты и сахар, но с ними следует быть осторожнее.
  • Фолиевая кислота. Этот тип витамина B помогает выработке дофамина, не заставляя его резко повышаться, как это происходит с сахаром. Его можно найти в листовой зелени, чечевице и дыне.
  • Магний. Добавьте в рацион натуральные источники, такие как бананы, какао-бобы, миндаль и кешью, шпинат и другую темную листовую зелень.
  • Ферментированные продукты. Они содержат пробиотики – живые бактерии, полезные для пищеварительного тракта. Это может быть квашеная капуста, кимчи, мисо, темпе и ферментированный чайный гриб. Эти продукты также имеют высокое содержание натрия, поэтому употребляйте их умеренно.

Заказать эти и другие продукты можно в несколько щелчков с помощью сервиса Турбо. Курьеры этой службы доставляют заказы в термосумках, поэтому клиенты всегда получают качественные, свежие продукты. С каждым заказом начисляются бонусы TurboCoin, которые можно использовать для дополнительных скидок.

Изменение образа жизни

Интеграция в свой рацион продуктов, полезных для настроения, сначала может потребовать некоторых дополнительных усилий. Но этот процесс можно сделать более простым и комфортным:

  • Подготовить недельный запас нарезанных овощей, а также замоченной и приготовленной фасоли. Благодаря этому блюда становятся такими же аппетитными, как и блюда на вынос, а готовка занимает меньше времени.
  • Небольшие замены здорового питания, например, заменить белый рис, макароны и хлеб цельнозерновыми продуктами. Это помогает увеличить количество полезной клетчатки в организме, что способствует пищеварению. А вместо чипсов выберите гарнир с орехами, семенами и яркими овощами для дополнительного вкуса.
  • Необходимо избегать обезвоживания, не пропускать приемы пищи и помнить о потребление кофеина и алкоголя.

Турбо доставляет заказ от 15 минут, что становится спасением для тех, кто в ритме современной жизни не может позволить себе тратить много времени на покупку продуктов. К тому же заказы на сумму, превышающую 400 грн, доставляются бесплатно.

Могут пройти дни или недели, прежде чем появится эффект улучшения настроения от более качественной диеты. Это зависит от того, сколько изменений будет сделано. Прочная трансформация не происходит сразу, но со временем положительные результаты будут ощутимы как в уме, так и в теле.

Новости Днепра про Влияние питания на эмоциональное состояниеРусский

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