Вклеила свою фотографию: в Днепре у женщины обнаружили паспорт со следами подделки

Патрульные обнаружили у женщины паспорт со следами подделки.

Патрульные увидели в одном из дворов Индустриального района женщину, которая курила сигареты на детской площадке. Инспекторы подошли к гражданке, чтобы пообщаться и прекратить правонарушение. Для установления личности женщина предоставила полицейским паспорт. Проверяя документ, блюстители порядка обнаружили в нем следы подделки.

Женщина рассказала, что нашла документ на улице и самостоятельно вклеила свою фотографию.

Патрульные составили административные материалы по ч.2 ст.175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАП.

На место вызвали следственно-оперативную группу и передали гражданку сотрудникам отделения полиции.

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