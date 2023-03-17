Вклеила свою фотографию: в Днепре у женщины обнаружили паспорт со следами подделки

Патрульные увидели в одном из дворов Индустриального района женщину, которая курила сигареты на детской площадке. Инспекторы подошли к гражданке, чтобы пообщаться и прекратить правонарушение. Для установления личности женщина предоставила полицейским паспорт. Проверяя документ, блюстители порядка обнаружили в нем следы подделки.
Женщина рассказала, что нашла документ на улице и самостоятельно вклеила свою фотографию.
Патрульные составили административные материалы по ч.2 ст.175-1 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) КУоАП.
На место вызвали следственно-оперативную группу и передали гражданку сотрудникам отделения полиции.
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