Вклеїла свою фотографію: у Дніпрі у жінки виявили паспорт зі слідами підробки

Патрульні виявили у жінки паспорт зі слідами підробки.

Патрульні побачили в одному з дворів Індустріального району жінку, яка палила цигарки на дитячому майданчику. Інспектори підійшли до громадянки, аби поспілкуватись та припинити правопорушення. Для встановлення особи, жінка надала поліцейським паспорт. Перевіряючи документ, охоронці порядку виявили у ньому сліди підробки.

Жінка розповіла, що знайшла документ на вулиці і самостійно вклеїла свою фотографію.

Патрульні склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та передали громадянку співробітникам відділку поліції.

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