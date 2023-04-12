Вклеил свое фото: в Днепре задержали мужчину с паспортом умершего человека

Патрульные прибыли на вызов, чтобы проверить указанное лицо.
Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.
Во время общения мужчина предоставил паспорт. Патрульные заметили признаки подделки документа и проверили его в базах данных МВД.
Правоохранители выяснили, что паспорт принадлежит умершему мужчине. Гражданин объяснил, что нашел его и вклеил свое фото.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу и доставили мужчину в отделение полиции.
Продолжается проверка.
Читайте также:
Автор:
В Днепре собака без намордника загрызла маленькую собачку.
В этом месяце для работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. Процесс…
В Днепре к Пасхе создадут дерево желаний.
Нужна ваша помощь!
В Днепре собака без намордника загрызла маленькую собачку.
Во вторник, 11 апреля, в 13:29 на линию "101" сообщили, что на улице Перспективной в Никополе женщина упала в коммуникационный колодец.
В этом месяце для работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. Процесс будет проходить автоматически, но лишь для тех, кто к 1 марта 2023 года успел заработать 24 месяца страхового стажа.
В Минобороны устанавливают личность погибшего военного, которому отрезали голову.
Россия – страна-террорист.
В Днепре к Пасхе создадут дерево желаний.
Нужна ваша помощь!
В Днепре из-за ДТП не ходят троллейбусы.
Многие старинные здания Днепра за все время с начала возведения и до сегодня практически не изменили своего назначения. Так, на улице Княгини Ольги, в трехэтажном доме построенном в 1890-х годах до сих пор на первом этаже находятся магазины и конторы,…
В Днепре спасают собаку, которую пытались кастрировать без анестезии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!