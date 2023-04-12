Вклеил свое фото: в Днепре задержали мужчину с паспортом умершего человека

Во вторник, 11 апреля, в 13:29 на линию "101" сообщили, что на улице Перспективной в Никополе женщина упала в коммуникационный колодец.

В этом месяце для работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. Процесс будет проходить автоматически, но лишь для тех, кто к 1 марта 2023 года успел заработать 24 месяца страхового стажа.

Многие старинные здания Днепра за все время с начала возведения и до сегодня практически не изменили своего назначения. Так, на улице Княгини Ольги, в трехэтажном доме построенном в 1890-х годах до сих пор на первом этаже находятся магазины и конторы,…