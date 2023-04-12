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  • Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людини

Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людини

Сьогодні 15:53
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Учора небайдужі мешканці повідомили на лінію "102" про підозрілого громадянина у Самарському районі.

Новости Днепра про Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людини

Патрульні прибули на виклик, щоб перевірити вказану особу.

Про це пише пресслужба патрульної поліції.

Під час спілкування чоловік надав паспорт. Патрульні помітили ознаки підробки документа та перевірили його в базах даних МВС.

Правоохоронці з’ясували, що паспорт належить чоловіку, який вже помер. Громадянин пояснив, що знайшов його та вклеїв своє фото.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіка до відділку поліції.

Триває перевірка.

Новости Днепра про Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людини

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Новости Днепра про Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людиниУкраїнська Новости Днепра про Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людиниРусский

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