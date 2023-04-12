Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людини

Патрульні прибули на виклик, щоб перевірити вказану особу.
Про це пише пресслужба патрульної поліції.
Під час спілкування чоловік надав паспорт. Патрульні помітили ознаки підробки документа та перевірили його в базах даних МВС.
Правоохоронці з’ясували, що паспорт належить чоловіку, який вже помер. Громадянин пояснив, що знайшов його та вклеїв своє фото.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіка до відділку поліції.
Триває перевірка.
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