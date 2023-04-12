Вклеїв своє фото: у Дніпрі затримали чоловіка із паспортом померлої людини

Учора небайдужі мешканці повідомили на лінію "102" про підозрілого громадянина у Самарському районі.

Патрульні прибули на виклик, щоб перевірити вказану особу.

Про це пише пресслужба патрульної поліції.

Під час спілкування чоловік надав паспорт. Патрульні помітили ознаки підробки документа та перевірили його в базах даних МВС.

Правоохоронці з’ясували, що паспорт належить чоловіку, який вже помер. Громадянин пояснив, що знайшов його та вклеїв своє фото.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіка до відділку поліції.

Триває перевірка.

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