Вес – 8,5 кг: в Днепре рыбак поймал огромную щуку (ФОТО)

Доставал из воды около пяти минут.

В Днепре в реке Самара местный рыбак поймал щуку, вес которой – 8,550 кг.

Об этом сообщил сын рыбака в соцсети.

Он отметил, что, несмотря на то, что удочка у отца недорогая, китайская, «крокодила» удалось поймать. Из воды рыбак вытаскивал свой улов около пяти минут.

Следует сказать, что щука – большая редкость для того места, где ее поймали.

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