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Вага – 8,5 кг: у Дніпрі рибак упіймав величезну щуку (ФОТО)

Сьогодні 14:23
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Діставав з води близько п'яти хвилин.

Новости Днепра про Вага - 8,5 кг: у Дніпрі рибак упіймав величезну щуку (ФОТО)

У Дніпрі у річці Самара місцевий рибак упіймав щуку, вага якої – 8,550 кг.

Про це повідомив син рибака у соцмережі.

Він зазначив, що, незважаючи на те, що вудка у батька недорога, китайська, “крокодила” вдалося піймати. З води рибак витягував свій улов близько п’яти хвилин.

Слід сказати, що щука – велика рідкість для того місця, де її впіймали.

Новости Днепра про Вага - 8,5 кг: у Дніпрі рибак упіймав величезну щуку (ФОТО)

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Новости Днепра про Вага - 8,5 кг: у Дніпрі рибак упіймав величезну щуку (ФОТО)Українська

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