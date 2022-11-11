Вага – 8,5 кг: у Дніпрі рибак упіймав величезну щуку (ФОТО)

У Дніпрі у річці Самара місцевий рибак упіймав щуку, вага якої – 8,550 кг.
Про це повідомив син рибака у соцмережі.
Він зазначив, що, незважаючи на те, що вудка у батька недорога, китайська, “крокодила” вдалося піймати. З води рибак витягував свій улов близько п’яти хвилин.
Слід сказати, що щука – велика рідкість для того місця, де її впіймали.
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