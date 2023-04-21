Вечная память Герою: сегодня похоронят Андрея Касенюка из Днепропетровщины

Об этом сообщили в Каменской районной государственной администрации.
В 2015-2016 годах принимал участие в АТО/ООС.
В первые дни полномасштабного вторжения врага мобилизованы в ряды Национальной гвардии Украины.
У него остались жена, мать и сестра.
Панихида по погибшему воину состоится 21 апреля в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул. С.Слисаренко, 34 г. Каменское).
Похоронят воина в 12.00 на кладбище по улице Весенняя на Соцгороде г. Каменского.
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