Какие улицы Днепра до сих пор без воды из-за аварий: официальная информация

По состоянию на 18:00 бригада КП «Днепропроводоканал» завершила аварийные работы на следующих объектах:
– ул. Маяковского, 7. Возобновлено водоснабжение в поселках Волосское, Ракшевка, Каменка;
– ул. Калиновая, 1. Возобновлено водоснабжение на ул. Калиновая, 1, просп. Петра Калнышевского, 44-68 и ул. Богдана Хмельницкого, 11а, 19а.
Также коммунальщики выполнили аварийные работы на ул. М. Рыльского, 155, однако в связи с проведением аварийных работ на ул. М. Рыльского, 58 до сих пор прекращено водоснабжение следующих улиц: Рыльского, Кожедуба, Моторная, Хуторская, Стефаника, Пристань, Лодочная.
В настоящее время идет ликвидация повреждения на водопроводе по ул. Славы, 73. Приостановлено водоснабжение на ул. Славы, 63-99.
Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.
По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме.
В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 21 апреля с 8:00 до 17:00 прекращена подача электроэнергии по ул. Центральная, 7, что в поселке Партизанское.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12.
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