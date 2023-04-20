Какие улицы Днепра до сих пор без воды из-за аварий: официальная информация

Водоснабжение в Днепре отсутствует на некоторых улицах из-за аварийных работ.

По состоянию на 18:00 бригада КП «Днепропроводоканал» завершила аварийные работы на следующих объектах:

– ул. Маяковского, 7. Возобновлено водоснабжение в поселках Волосское, Ракшевка, Каменка;

– ул. Калиновая, 1. Возобновлено водоснабжение на ул. Калиновая, 1, просп. Петра Калнышевского, 44-68 и ул. Богдана Хмельницкого, 11а, 19а.

Также коммунальщики выполнили аварийные работы на ул. М. Рыльского, 155, однако в связи с проведением аварийных работ на ул. М. Рыльского, 58 до сих пор прекращено водоснабжение следующих улиц: Рыльского, Кожедуба, Моторная, Хуторская, Стефаника, Пристань, Лодочная.

В настоящее время идет ликвидация повреждения на водопроводе по ул. Славы, 73. Приостановлено водоснабжение на ул. Славы, 63-99.

Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме.

В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 21 апреля с 8:00 до 17:00 прекращена подача электроэнергии по ул. Центральная, 7, что в поселке Партизанское.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12.

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