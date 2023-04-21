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Вічна пам’ять Герою: сьогодні поховають Андрія Касенюка з Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
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17 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Кремінна Луганської області загинув молодший сержант Національної гвардії України Андрій Касенюк.

Новости Днепра про Вічна пам'ять Герою: сьогодні поховають Андрія Касенюка з Дніпропетровщини

Про це повідомили у Кам’янській районній державній адміністрації.

В 2015-2016 роках брав участь в АТО/ООС.

У перші дні повномасштабного вторгнення ворога мобілізований до лав Національної гвардії України.

У нього залишилися дружина, мати та сестра.

Панахида за загиблим воїном відбудеться 21 квітня об 11:00 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С.Слісаренка, 34 м. Кам’янське).

Поховають воїна о 12.00 годині на кладовищі по вулиці Весняна на Соцмісті м. Кам’янського.

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Новости Днепра про Вічна пам'ять Герою: сьогодні поховають Андрія Касенюка з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам'ять Герою: сьогодні поховають Андрія Касенюка з ДніпропетровщиниРусский

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