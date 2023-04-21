Вічна пам’ять Герою: сьогодні поховають Андрія Касенюка з Дніпропетровщини

Про це повідомили у Кам’янській районній державній адміністрації.
В 2015-2016 роках брав участь в АТО/ООС.
У перші дні повномасштабного вторгнення ворога мобілізований до лав Національної гвардії України.
У нього залишилися дружина, мати та сестра.
Панахида за загиблим воїном відбудеться 21 квітня об 11:00 годині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. С.Слісаренка, 34 м. Кам’янське).
Поховають воїна о 12.00 годині на кладовищі по вулиці Весняна на Соцмісті м. Кам’янського.
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