Хто може втратити бронювання від мобілізації і кому його точно не дадуть

В Україні продовжується мобілізація. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на сьогодні план з призову військовозобов'язаних, узгоджений у лютому 2022 року не виконаний і не перевищений. Українська армія не відчуває браку в кадрах, але мобілізаційний процес триває.

Частина військовозобов’язаних у країні заброньована підприємствами, але є низка випадків, коли «бронювання» можуть зняти або скасувати.

Хто має право на бронювання від мобілізації

Отримати бронь від мобілізації можуть працівники органів структурі державної влади, які виконують функції управління державою. Також це працівники підприємств, які виконують мобілізаційні замовлення, роботи для забезпечення потреб ЗСУ та ті, хто працює на об’єктах критичної інфраструктури. Сюди входять також підприємства критично важливі економіки країни.

Бронь від мобілізації оформляється раз на шість місяців.

Не можуть бути заброньовані військовозобов’язані, спеціальність яких зазначена у списку Головнокомандувача ЗСУ.

Коли можуть скасувати бронювання від мобілізації

Навіть якщо військовозобов’язаний працює на підприємстві, яке забронювало своїх співробітників, його бронь все ж таки може бути скасована у таких випадках: звільнення співробітника або ліквідація самого підприємства, що надає бронь, позбавлення організації статусу критично важливої для функціонування економіки або забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, завершення підприємством виробництва товарів або виконання робіт для забезпечення потреб ЗСУ. Також банально бронь можуть скасувати після закінчення терміну дії.

Коли можуть скасувати відстрочку від мобілізації

Якщо військовозобов’язаний не заброньований підприємством від мобілізації, але отримав відстрочку вона може бути скасована у таких випадках: непридатність до військової служби протягом півроку не підтверджена ВЛК або інвалідність не підтверджена комісією МСЕК. Відстрочку заберуть, якщо один із трьох дітей досяг 18-річного віку або зникла потреба піклування за родичем чи дитиною з інвалідністю І або ІІ групи або вже не потрібна опіка за хворим чоловіком чи батьками чоловіка, після укладання МСЕК. Відстрочення втрачають і ті, хто закінчив навчання у вузі, аспірантурі, докторнатурі, військовозобов’язаний перестав працювати викладачем чи вчителем. В інших випадках і броня, і відстрочка вважаються дійсними.

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