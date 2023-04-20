Всю жизнь лечил зверей: в Днепре умер ветеринар Павел Лопата

Попрощаются с ним 21 апреля, в 11:00, в Спасо-Преображенском соборе. Об этом сообщают на странице клиники «На Рабочей».
«Его доброе сердце, большой профессионализм, доброта, отзывчивость навсегда останутся в наших воспоминаниях. Светлая память и вечный покой, дорогой наш Павел Иванович”, – говорится в посте.
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