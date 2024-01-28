Вчера вечером над Днепропетровщиной силы ПВО сбили «шахед»

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Минус «Шахед». Вражеский БпЛА наши защитники неба сбили над Новомосковским районом, — заявил глава ОВА.
Также вчера вечером агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Под обстрелом оказалась Марганецкая громада и райцентр.
Захватчики выпустили более десятка снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.
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