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Вчера вечером над Днепропетровщиной силы ПВО сбили «шахед»

Сегодня 09:32
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Вчера вечером защитники неба сбили над Новомосковским районом вражеский "шахед".

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Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Минус «Шахед». Вражеский БпЛА наши защитники неба сбили над Новомосковским районом, — заявил глава ОВА.

Также вчера вечером агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Под обстрелом оказалась Марганецкая громада и райцентр.

Захватчики выпустили более десятка снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших.

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