На Победе рыбаки сидят посреди реки в сумерках в +3°С

В Днепре на жилом массиве Победа рыбака сидят посреди реки в плюсовую температуру.

Отчаянные рыбаки игнорируют все нормы безопасности и ловят рыбу.

Сейчас в Днепре температура воздуха +3°С, лед может растаять ежесекундно.

Зимняя рыбалка может быть особенно опасна из-за тонкого льда.

Благодаря лункам и весу людей лед становится еще меньше.

Очень часто любители зимней ловли не берут с собой веревку и пробивают лунки рядом с соседом, ради лучшего «клева».

Спасатели каждую зиму предупреждают об опасности подобных действий.

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