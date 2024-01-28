В Каменском разыскивают 19-летнюю Юлию Подкову, ее 4-летнего сына и 2-летнюю дочь

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Женщина 27 января около 9.00 вместе с детьми: мальчиком Медведевым Станиславом 4-х г. и Медведевой Богданой 2-х г. вышла из дома, но до сих пор не вернулась.
Личные приметы женщины: 20-25 лет, рост 160 см, полного телосложения, волосы длинные, русые, на руках есть татуировка.
Была Одета в розовый костюм и спортивную куртку.
Приметы Станислава 2019г.р: с виду 4-5 лет, рост 100см, худощавого телосложения, волосы короткие.
был одет: темная куртка, темная шапка с бубоном, джинсы или зимние брюки.
Приметы Богданы 2021г.р: на вид 2-3 года, рост 60-70 см, полного телосложения, светлые длинные волосы.
Одета была: красная куртка, розовая шапка, розовые ботинки.
У детей тоже при себе были рюкзаки. Если вам известно что-то о местонахождении женщины с детьми, просьба сообщить по тел.: (05654) 9-21-81, 0688484122, 0979898335, 0965869441 или 102.
Читайте также:
Автор:
Вчера вечером защитники неба сбили над Новомосковским районом вражеский "шахед".
Сегодня враг снова направлял на Никопольские общины дроны-камикадзе, а к…
В Днепре на жилом массиве Победа рыбака сидят посреди реки…
В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.
Вчера вечером защитники неба сбили над Новомосковским районом вражеский "шахед".
Захватите с собой зонт!
Сегодня враг снова направлял на Никопольские общины дроны-камикадзе, а к вечеру ударил из артиллерии.
В Днепре на жилом массиве Победа рыбака сидят посреди реки в плюсовую температуру.
В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.
В Соборном районе Днепра группа подозреваемых напала на 17-летнего парня и завладела его деньгами.
В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло сверхжестокое убийство.
В Синельниковском районе Днепропетровской области полиция изъяла у водителя целый арсенал.
На войне погиб воин ВСУ из города Зеленодольск Днепропетровской области Андрей Литовкин.
В городе Каменское задержали 45-летнего за издевательство над своей матерью.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!