В Каменском разыскивают 19-летнюю Юлию Подкову, ее 4-летнего сына и 2-летнюю дочь

В городе Каменское разыскивают 19-летнюю Юлию Пидкову с ее несовершеннолетними детьми.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Женщина 27 января около 9.00 вместе с детьми: мальчиком Медведевым Станиславом 4-х г. и Медведевой Богданой 2-х г. вышла из дома, но до сих пор не вернулась.

Личные приметы женщины: 20-25 лет, рост 160 см, полного телосложения, волосы длинные, русые, на руках есть татуировка.

Была Одета в розовый костюм и спортивную куртку.

Приметы Станислава 2019г.р: с виду 4-5 лет, рост 100см, худощавого телосложения, волосы короткие.

был одет: темная куртка, темная шапка с бубоном, джинсы или зимние брюки. Приметы Богданы 2021г.р: на вид 2-3 года, рост 60-70 см, полного телосложения, светлые длинные волосы.

Одета была: красная куртка, розовая шапка, розовые ботинки.

У детей тоже при себе были рюкзаки. Если вам известно что-то о местонахождении женщины с детьми, просьба сообщить по тел.: (05654) 9-21-81, 0688484122, 0979898335, 0965869441 или 102.

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