Агрессор направил в течение дня на Никопольщину 12 дронов-камикадзе

Сегодня враг снова направлял на Никопольские общины дроны-камикадзе, а к вечеру ударил из артиллерии.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг целил по райцентру и селам Марганецкой громады, — заявил председатель ОВА.

В результате обстрелов пострадал 61-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Задело и линию электропередач.

В других общинах области день прошел спокойно. В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

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