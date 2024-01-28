У Кам’янському розшукують 19-річну Юлію Підкову, її 4-річного сина та 2-річну доньку

У місті Кам'янське розшукують 19-річну Юлію Підкову з її неповнолітніми дітьми.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Жінка 27 січня близько 9.00 разом з дітьми: хлопчиком Медведєвим Станіславом 4-х р. та Медведєвою Богданою 2-х р вийшла з дому, та досі не повернулась.

Особисті прикмети жінки: 20-25 років, зріст 160 см, повної статури, волосся довге, русяве, на руках є татуювання.

Була одягнена у рожевий костюм та спортивну куртку.

Прикмети Станіслава 2019р.н: на вигляд 4-5 років, зріст 100см, худорлявої статури, волосся коротке.

був одягнений: темна куртка, темна шапка з бубоном, джинси або зимові штани. Прикмети Богдани 2021р.н: на вигляд 2-3 роки, зріст 60-70 см, повної статури, світле довге волосся.

Була одягнена: червона куртка, рожева шапка, рожеві ботинки.

У дітей також при собі були рюкзаки. Якщо вам відомо щось про місцеперебування жінки з дітьми, прохання повідомити за тел.: (05654) 9-21-81, 0688484122, 0979898335, 0965869441 або 102.

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