Агрессор спрямував протягом дня на Нікопольщину 12 дронів-камікадзе

Сьогодні ворог знову спрямовував на Нікопольські громади дрони-камікадзе, а надвечір вдарив з артилерії.

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог цілив по райцентру та селам Марганецької громади, — заявив голова ОВА.

Внаслідок обстрілів постраждав 61-річний чоловік, він буде лікуватися амбулаторно.

Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Зачепило й лінію електропередач.

В інших громадах області день минув спокійно. Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.

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