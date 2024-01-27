Агрессор спрямував протягом дня на Нікопольщину 12 дронів-камікадзе

Про це заявив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог цілив по райцентру та селам Марганецької громади, — заявив голова ОВА.
Внаслідок обстрілів постраждав 61-річний чоловік, він буде лікуватися амбулаторно.
Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Зачепило й лінію електропередач.
В інших громадах області день минув спокійно. Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога.
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