Біля яхт-клубу “Січ” – автотроща: на дорозі лежать шматки металу, рух ускладнено

На перехресті зіткнулися одразу три автівки.
Про це повідомляє Ситуаційний Центр міста Дніпро у соцмережах.
На дорозі лежать уламки від передньої частини джипа марки Audi.
Спостерігається ускладнення дорожнього на перехресті Набережної Перемоги та провулку Добровольців у зв’язку з ДТП, — сказано у повідомленні центра.
На місці працює поліція.
Читайте також:
Автор:
У місті Жовті Води Дніпропетровської області сталося наджорстоке вбивство.
У Синельниковському районі Дніпропетровської області поліція вилучила у водія цілий…
На війні загинув воїн ЗСУ з міста Зеленодольск Дніпропетровської області…
У місті Кам’янське затримали 45-річного за знущання зі своєї матері.