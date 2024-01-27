Біля яхт-клубу “Січ” – автотроща: на дорозі лежать шматки металу, рух ускладнено

У Дніпрі сьогодні трапилася серйозна ДТП.

На перехресті зіткнулися одразу три автівки.

Про це повідомляє Ситуаційний Центр міста Дніпро у соцмережах.

На дорозі лежать уламки від передньої частини джипа марки Audi.

Спостерігається ускладнення дорожнього на перехресті Набережної Перемоги та провулку Добровольців у зв’язку з ДТП, — сказано у повідомленні центра.

На місці працює поліція.

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