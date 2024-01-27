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В Днепре группа злоумышленников среди бела дня ограбила несовершеннолетнего

Сегодня 17:23
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В Соборном районе Днепра группа подозреваемых напала на 17-летнего парня и завладела его деньгами.

Новости Днепра про В Днепре группа злоумышленников среди бела дня ограбила несовершеннолетнего

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Преступление произошло вчера, 26 января, около 13 часов дня на улице Космической.

Трое злоумышленников подошли к молодому человеку и представились сотрудниками полиции.

Сначала они обвинили несовершеннолетнего в разложении «закладок», а затем избили несовершеннолетнего и завладели деньгами.

Налетчиками оказались мужчины в возрасте 24, 27 и 33 лет. Двое из них уже имели проблемы с законом. Правоохранители задержали преступников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, – говорится в сообщении ГУНП.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении грабежа. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

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