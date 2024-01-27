В Днепре группа злоумышленников среди бела дня ограбила несовершеннолетнего

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Преступление произошло вчера, 26 января, около 13 часов дня на улице Космической.
Трое злоумышленников подошли к молодому человеку и представились сотрудниками полиции.
Сначала они обвинили несовершеннолетнего в разложении «закладок», а затем избили несовершеннолетнего и завладели деньгами.
Налетчиками оказались мужчины в возрасте 24, 27 и 33 лет. Двое из них уже имели проблемы с законом. Правоохранители задержали преступников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, – говорится в сообщении ГУНП.
Задержанным сообщили о подозрении в совершении грабежа. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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