Вчора ввечері над Дніпропетровщиною сили ППО збили “шахед”

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Мінус “Шахед. Ворожий БпЛА наші оборонці неба збили над Новомосковським районом, — заявив голова ОВА.
Також вчора ввечері агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Під обстрілом опинилася Марганецька громада та райцентр.
Загарбники випустили понад десяток снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих.
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