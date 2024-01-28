Вчора ввечері над Дніпропетровщиною сили ППО збили “шахед”

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Загарбники випустили понад десяток снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих.

Також вчора ввечері агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Під обстрілом опинилася Марганецька громада та райцентр.

Мінус “Шахед. Ворожий БпЛА наші оборонці неба збили над Новомосковським районом, — заявив голова ОВА.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора ввечері оборонці неба збили над Новомосковським районом ворожий "шахед".