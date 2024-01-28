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Вчора ввечері над Дніпропетровщиною сили ППО збили “шахед”

Сьогодні 09:32
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Вчора ввечері оборонці неба збили над Новомосковським районом ворожий "шахед".

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Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Мінус “Шахед. Ворожий БпЛА наші оборонці неба збили над Новомосковським районом, — заявив голова ОВА.

Також вчора ввечері агресор тричі обстрілював Нікопольщину. Під обстрілом опинилася Марганецька громада та райцентр. 

Загарбники випустили понад десяток снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. 

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