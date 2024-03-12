Вблизи Днепра родственники пациента, который был при смерти, напали на медиков «скорой»

7 марта во время одного из вызовов бригада «скорой» Индустриальной подстанции Днепровской станции экстренной медицинской помощи столкнулась с неадекватными родственниками пациента.
«Скорую» для 50-летнего мужчины, потерявшего сознание вызвали родные. Через несколько минут медики были на месте.
Прибыв по вызову, обнаружили пациента в тяжелом состоянии с клиническими проявлениями острого коронарного синдрома. Родственники, встретив бригаду, были агрессивно настроены, употребляли нецензурные слова, сразу начали угрожать, – рассказывает сотрудник станции ЭМД Владимир.
Во время проведения дополнительных обследований у пациента возникла внезапная остановка кровообращения, поэтому бригада сразу приступила к проведению сердечно-легочной реанимации. Это вызвало возмущение у родственников, мешавших работе фельдшеров. Впоследствии на помощь была вызвана бригада интенсивной терапии, которая продолжила реанимационные мероприятия.
В это время родственники крушили мебель, толкали и угрожали медикам, бросали их вещи, портили медицинское оборудование, травмировали врача. После чего старший фельдшер бригады принял решение нажать «тревожную» кнопку.
Через несколько минут на помощь приехали работники службы охраны и помочь «утихомирить» родственников, чтобы медики смогли продолжить спасение пациента.
Стабилизировав его состояние, мужчину отправили в больницу.
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