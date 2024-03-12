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  • Поблизу Дніпра родичі пацієнта, який був при смерті, напали на медиків “швидкої”

Поблизу Дніпра родичі пацієнта, який був при смерті, напали на медиків “швидкої”

Сьогодні 13:33
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Родичі пацієнта напали на фельдшерів, які намагалися повернути його до життя.

Новости Днепра про Поблизу Дніпра родичі пацієнта, який був при смерті, напали на медиків

7 березня під час одного із викликів бригада “швидкої” Індустріальної підстанції Дніпровської станції екстреної медичної допомоги стикнулася з неадекватними родичами пацієнта.

“Швидку” для 50-річного чоловіка, який втратив свідомість викликали рідні. За декілька хвилин медики були на місці.

Прибувши на виклик, виявили пацієнта у важкому стані з клінічними проявами гострого коронарного синдрому. Родичі, зустрівши бригаду, були агресивно налаштовані, вживали нецензурні слова, відразу почали погрожувати, – розповідає співробітник станції ЕМД Володимир.
 
Під час проведення додаткових обстежень у пацієнта виникла раптова зупинка кровообігу, тому бригада відразу розпочала проведення серцево-легеневої реанімації. Це викликало обурення у родичів, які заважали роботі фельдшерів. Згодом на допомогу викликали бригаду інтенсивної терапії, яка продовжила реанімаційні заходи.
 
У цей час родичі трощили меблі, штовхали та погрожували медикам, кидали їхні речі, псували медичне обладнання, травмували лікаря. Після чого старший фельдшер бригади прийняв рішення натиснути “тривожну” кнопку.
 
За декілька хвилин на допомогу приїхали працівники служби охорони та допомогти “утихомирити” родичів, аби медики змогли продовжити порятунок пацієнта. 
 
Стабілізувавши його стан, чоловіка відправили до лікарні. 

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Новости Днепра про Поблизу Дніпра родичі пацієнта, який був при смерті, напали на медиків Українська

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