Вблизи Днепра на Голубых озерах нашли тело 65-летнего мужчины

В Днепровском районе нашли утопленника.

Как сообщили в ГСЧС, 24 сентября к ним обратились местные и рассказали, что в поселке Елизаветовка вблизи Днепра в водоеме во время купания пропал мужчина.

Водолазы-спасатели обследовали 500 метров береговой линии, 5 тысяч квадратных метров надводной поверхности и 4 тысячи квадратных метров под водой. Впоследствии поиски решили перенести на следующий день.

25 сентября, в 35 метрах от берега и на глубине 10 метров обнаружили погибшего отдыхающего. Им оказался 65-летний местный житель. Его тело было передано работникам полиции.

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