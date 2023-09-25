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Вблизи Днепра на Голубых озерах нашли тело 65-летнего мужчины

Сегодня 17:08
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В Днепровском районе нашли утопленника.

Новости Днепра про Вблизи Днепра на Голубых озерах нашли тело 65-летнего мужчины

Как сообщили в ГСЧС, 24 сентября к ним обратились местные и рассказали, что в поселке Елизаветовка вблизи Днепра в водоеме во время купания пропал мужчина.

Водолазы-спасатели обследовали 500 метров береговой линии, 5 тысяч квадратных метров надводной поверхности и 4 тысячи квадратных метров под водой. Впоследствии поиски решили перенести на следующий день.

25 сентября, в 35 метрах от берега и на глубине 10 метров обнаружили погибшего отдыхающего. Им оказался 65-летний местный житель. Его тело было передано работникам полиции.

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