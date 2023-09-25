Поблизу Дніпра у річці знайшли тіло 65-річного чоловіка
У Дніпровському районі знайшли потопельника.
Як повідомили в ДСНС, 24 вересня до них звернулися місцеві та розповіли, що в селищі Єлизаветівка поблизу Дніпра у водоймі під час купання зник чоловік.
Водолази-рятувальники обстежили 500 метрів берегової лінії, 5 тисяч квадратних метрів надводної поверхні та 4 тисячі квадратних метрів під водою. Згодом пошуки вирішили перенести на наступний день.
25 вересня, у 35 метрах від берега та на глибині 10 метрів знайшли загиблого відпочивальника. Ним виявився 65-річний місцевий мешканець. Його тіло передали працівникам поліції.
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Українська Яна Юхименко
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