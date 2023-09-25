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  • У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузи

У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузи

Сьогодні 14:59
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Місцеві обурені такою поведінкою інших містян.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузи

Нещодавно у сквері ім. Олександра Усачова, що розташований на лівому березі Дніпра, облаштували осінню інсталяцію: вздовж однієї із алей розмістили тюки сіна та гарбузи, щоб додати містянам трішки осіннього настрою.

Про це повідомив у ФБ-спільноті “Райончик” депутат міськради Сергій Пустовий.

Усі охочі можуть прогулятися, змінити картинку, сфотографуватися, – зазначив він.

Сергій Пустовий закликав дніпрян не забирати гарбузи додому!

Будь ласка, слідкуйте і не давайте нікому нести їх незрозуміло куди. Все для вас, для вашого настрою, щоб трішки його підняти у такі часи, – зазначив депутат.

Але з часом вандали добралися до цієї інсталяції. Вони порозкидали сіно, постягували його на одне місце.

Про це розповіли у соцмережі місцеві мешканці.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузи

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузи

Також знайшлися три жіночки, які вирішили, що гарбузи їм потрібніші:

Боже, як соромно…не встигли зробити гарну локацiю з сiном та гарбузами, як 2 бабки, розiгнавши дiтей, стянули 2 гарбузи в пакет, та ще й молода жiночка туди ж, – написала Ольга Іванова.

А один чоловік вирішив забрати кілька тюків з сіном додому:

Каже, що в нього господарство, – написав Олексій Коломійчук.

Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузи

Будь ласка, бережімо все, що робиться для нас!

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Новости Днепра про У Дніпрі в сквері Усачова вандали познущалися з осінньої інсталяції: порозкидали сіно та покрали гарбузиУкраїнська

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