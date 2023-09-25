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У Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиці

Сьогодні 15:31
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Новости Днепра про У Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиці

У Дніпрі вносяться тимчасові зміни у схему об’їзду перехрестя вул. Львівської та просп. Сергія Нігояна, де зараз триває ремонт трамвайного переїзду.

Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.

Отже, 27-30 вересня буде перекрито правий поворот з просп. Лесі Українки на вул. 128-ї Бригади Тероборони для автомобільного транспорту. Тому автобусні маршрути № 34, 73 та 106 в обох напрямках рухатимуться через Січовий провулок.

А 1-4 жовтня буде перекрито правий поворот з вул. 128-ї Бригади Тероборони на просп. Сергія Нігояна. Через це автобусні маршрути № 75-К, 86, 90, 141, 146-А та 157-А об’їжджатимуть повз автовокзал через вул. Щепкіна в обох напрямках.

В інші дні на період ремонту трамвайного переїзду (з 16 вересня до 9 жовтня) діятиме така схема руху:

  • у напрямку від залізничного вокзалу маршрути № 34, 44, 73 та № 106 рухатимуться через Січовий провулок;
  • у напрямку до залізничного вокзалу автобусні маршрути № 75-К, 86, 90, 141, 146-А та 157-А рухатимуться з просп. Нігояна через вул. Щепкіна, вздовж парку Пам’яті та Примирення до вул. Курчатова і далі за маршрутом.

Також у цей період у місті трамвайні маршрути № 11 та № 15 об’єднані, трамвайний маршрут № 14 та тролейбусний маршрут № 4 тимчасово не працюють.

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Новости Днепра про У Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиціУкраїнська

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