У Дніпрі деякі маршрутки тимчасово змінять схему руху: подробиці

У Дніпрі вносяться тимчасові зміни у схему об’їзду перехрестя вул. Львівської та просп. Сергія Нігояна, де зараз триває ремонт трамвайного переїзду.
Про це повідомили у департаменті транспорту міської ради.
Отже, 27-30 вересня буде перекрито правий поворот з просп. Лесі Українки на вул. 128-ї Бригади Тероборони для автомобільного транспорту. Тому автобусні маршрути № 34, 73 та 106 в обох напрямках рухатимуться через Січовий провулок.
А 1-4 жовтня буде перекрито правий поворот з вул. 128-ї Бригади Тероборони на просп. Сергія Нігояна. Через це автобусні маршрути № 75-К, 86, 90, 141, 146-А та 157-А об’їжджатимуть повз автовокзал через вул. Щепкіна в обох напрямках.
В інші дні на період ремонту трамвайного переїзду (з 16 вересня до 9 жовтня) діятиме така схема руху:
Також у цей період у місті трамвайні маршрути № 11 та № 15 об’єднані, трамвайний маршрут № 14 та тролейбусний маршрут № 4 тимчасово не працюють.
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