Десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися сьогодні без води: коли її повернуть

Зробіть вдома запаси питної та технічної води!

Сьогодні, 25 вересня, десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

вул. М. Грушевського, 49-18,

вул. Троїцька, 37-10,

вул. Вартових Неба, 41-51,

вул. Сіверянська,

вул. Запорізьке шосе, 62, 66, 72, 78,

вул. Енергетична (частково),

вул. Будівельників (частково),

вул. Степова (Новоолександрівка),

вул. Дніпровська (Новоолександрівка),

вул. Садова (Новоолександрівка),

вул. Солов’їна (Новоолександрівка),

вул. Залізнична (Новоолександрівка).

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у пров. Фестивальний зупинилась ПНС, тому знижено тиск на верхніх поверхах:

вул. М. Міхновського, 2-31,

пров. Фестивальний, 1-31,

просп. Миру, 1-95,

вул. Березинська, 22-61,

вул. Генерала Захарченка, 1-15,

пров. Вільний, 2-12,

вул. Усенка, 1-23,

вул. Донецкое шосе, 97-137.

Нормативний тиск відновлять у найближчий час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси.

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