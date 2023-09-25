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  • Десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися сьогодні без води: коли її повернуть

Десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися сьогодні без води: коли її повернуть

Сьогодні 13:37
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Новости Днепра про Десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися сьогодні без води: коли її повернуть

Сьогодні, 25 вересня, десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води.

Причина – проведення аварійних робіт.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Отже, припинено водопостачання:

  • вул. М. Грушевського, 49-18,
  • вул. Троїцька, 37-10,
  • вул. Вартових Неба, 41-51,
  • вул. Сіверянська,
  • вул. Запорізьке шосе, 62, 66, 72, 78,
  • вул. Енергетична (частково),
  • вул. Будівельників (частково),
  • вул. Степова (Новоолександрівка),
  • вул. Дніпровська (Новоолександрівка),
  • вул. Садова (Новоолександрівка),
  • вул. Солов’їна (Новоолександрівка),
  • вул. Залізнична (Новоолександрівка).

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Крім того, у пров. Фестивальний зупинилась ПНС, тому знижено тиск на верхніх поверхах:

  • вул. М. Міхновського, 2-31,
  • пров. Фестивальний, 1-31,
  • просп. Миру, 1-95,
  • вул. Березинська, 22-61,
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15,
  • пров. Вільний, 2-12,
  • вул. Усенка, 1-23,
  • вул. Донецкое шосе, 97-137.

Нормативний тиск відновлять у найближчий час.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси.

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Новости Днепра про Десятки мешканців Дніпра та передмістя залишилися сьогодні без води: коли її повернутьУкраїнська

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