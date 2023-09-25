У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси

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Сьогодні, 25 вересня, з 8:00 до 18:00 у Дніпрі не буде світла.

Причина – проведення ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 25 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Гладкова: 38;

вул. Інженерна: 9;

вул. Козака Мамая: 10;

вул. Солідарна: 2, 4-А;

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Дніпровська: 9-12, 12-А, 13, 13/1, 14-21, 21-А, 22;

вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5-А, 6-30, 32-40 (парні);

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Сурська: 30, 32-38.

Також ремонтні роботи на мережах газопостачання проводить Дніпровська філія ТОВ «Газмережі». Через це сьогодні у Дніпрі тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:

вул. Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47-А, 49.

Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.

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