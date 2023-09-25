У Дніпрі сьогодні не буде світла 10 годин: адреси

Сьогодні, 25 вересня, з 8:00 до 18:00 у Дніпрі не буде світла.
Причина – проведення ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 25 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Також ремонтні роботи на мережах газопостачання проводить Дніпровська філія ТОВ «Газмережі». Через це сьогодні у Дніпрі тимчасово буде обмежено розподіл природного газу для мешканців:
Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт.
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