Десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса.

Кроме того, в пер. Фестивальный остановилась ПНС, поэтому снижено давление на верхних этажах:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 25 сентября, десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды.

Осень – сезон, когда люди продают или покупают дачи. В…

В среднем в Днепре цена на квадратный метр жилой площади…

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент в супермаркете "Варус".

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