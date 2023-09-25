Десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 25 сентября, десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Итак, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, в пер. Фестивальный остановилась ПНС, поэтому снижено давление на верхних этажах:
Нормативное давление возобновят в ближайшее время.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса.
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