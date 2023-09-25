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Десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Сегодня 13:37
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про Десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды: когда ее вернут

Сегодня, 25 сентября, десятки жителей Днепра и пригорода остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Итак, прекращено водоснабжение:

  • ул. М. Грушевского, 49-18,
  • ул. Троицкая, 37-10,
  • ул. Вартовых Неба, 41-51,
  • ул. Северянская,
  • ул. Запорожское шоссе, 62, 66, 72, 78,
  • ул. Энергетическая (частично),
  • ул. Строителей (частично),
  • ул. Степная (Новоалександровка),
  • ул. Днепровская (Новоалександровка),
  • ул. Садовая (Новоалександровка),
  • ул. Соловьина (Новоалександровка),
  • ул. Железнодорожная (Новоалександровка).

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, в пер. Фестивальный остановилась ПНС, поэтому снижено давление на верхних этажах:

  • ул. М. Михновского, 2-31,
  • пер. Фестивальный, 1-31,
  • просп. Мира, 1-95,
  • ул. Березинская, 22-61,
  • ул. Генерала Захарченко, 1-15,
  • пер. Вольный, 2-12,
  • ул. Усенко, 1-23,
  • ул. Донецкое шоссе, 97-137.

Нормативное давление возобновят в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса.

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