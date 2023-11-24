В заповеднике у Днепра заметили «грандиозного» зверя (ФОТО)

В заповеднике «Днепро-Орильском» сняли грациозное животное — сарну европейскую. Обычно встретить ее очень тяжело, ведь зверь не любит к себе подпускать людей, поэтому обходит их за километр. Впрочем, на этот раз, во время ревизии инспекторе государственной охраны природно-заповедного фонда, ее удалось «поймать» на камеру.
Грациозное животное – сарна европейская. Встретили во время ревизии обходов инспекторов государственной охраны природно-заповедного фонда, — говорится в сообщении сотрудницы заповедника Екатерины Колесниковой.
Косули плохо переносят высокий снежный покров, поэтому в холодное время пытаются ходить по звериным тропам, по лыжне или по дороге. Вероятно, именно поэтому днепровскую серну заметили именно по протоптанной тропе.
Сарна европейская или европейская косуля – «родственник» семейства оленьих. Это небольшое изящное животное, похожее на оленя, с коротким туловищем. Они довольно миниатюрны – самцы весят 22-32 кг, длина тела – 108-126 см. Самки еще меньше.
Более крепкие косули водятся на севере и востоке ареала — к востоку от Днепра и в горах Северного Кавказа.
Так выглядит европейская косуля вблизи:
Что интересно, сарна любит соль, поэтому егеря часто оставляют для нее в лесу «камни» поваренной соли.
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