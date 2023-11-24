У заповіднику поблизу Дніпра помітили граціозного звіра (ФОТО)

У заповіднику “Дніпровсько-Орільському” зафільмували граціозну тварину – сарну європейську. Зазвичай зустріти її дуже важко, адже звір не любить до себе підпускати людей, тому оминає їх за кілометр. Втім цього разу, під час ревізії інспекторі державної охорони природно-заповідного фонду, її вдалося “спіймати” на камеру.
Граціозна тварина – сарна європейська. Зустріли під час ревізії обходів інспекторів державної охорони природно-заповідного фонду, – йдеться у повідомленні співробітниці заповідника Катерини Колесникової.
Сарна європейська або європейська козуля – “родич” сімейства оленевих. Це невелика витончена тварина, схожа на оленя, з коротким тулубом. Вони досить мініатюрні – самці важать 22-32 кг, довжина тіла – 108-126 см. Самки ще менші.
Кремезніші козулі водяться на півночі та сході ареалу — на схід від Дніпра та в горах Північного Кавказу.
Такий вигляд європейська козуля має зблизька:
Що цікаво, сарна полюбляє сіль, тому єгері часто залишають для неї в лісі “камінці” кухонної солі.
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