В исторический музей Днепра передали древний моллюск, которому 50 миллионов лет

В исторический музей Днепра передали древний моллюск, которому 50 миллионов лет

Об этом рассказали на странице археологического отдела Днепропетровского исторического музея.

По словам археологов, в фонды музея недавно попала интересная устрица – Pycnodonte gigantica (Solander). Нашли ее в карьере близ Ингульца на Криворожье.

Историки отметили, что такие моллюски водились в море, покрывавшем южную часть нашей страны в период палеогена — около 66 — 23 млн. лет назад.

Передали артефакт участники Криворожского туристического клуба «Командор».

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