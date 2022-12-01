В исторический музей Днепра передали древний моллюск, которому 50 миллионов лет

Об этом рассказали на странице археологического отдела Днепропетровского исторического музея.
По словам археологов, в фонды музея недавно попала интересная устрица – Pycnodonte gigantica (Solander). Нашли ее в карьере близ Ингульца на Криворожье.
Историки отметили, что такие моллюски водились в море, покрывавшем южную часть нашей страны в период палеогена — около 66 — 23 млн. лет назад.
Передали артефакт участники Криворожского туристического клуба «Командор».
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Яна Юхименко
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