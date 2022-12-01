У історичний музей Дніпра передали древній молюск якому 50 мільйонів років

У історичний музей Дніпра передали древній молюск якому 50 мільйонів років

Про це розповіли на сторінці археологічного відділу Дніпропетровського історичного музею.

За словами археологів, до фондів музею нещодавно потрапила цікава устриця – Pycnodonte gigantica (Solander). Знайшли її в кар’єрі поблизу Інгульця на Криворіжжі.

Історики зазначили, що такі молюски водилися в морі, яка вкривало південну частину нашої країни у період палеогену – близько 66 – 23 млн. років тому.

Передали артефакт учасники Криворізького туристичного клубу “Командор”.

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