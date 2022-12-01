Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Поэтому в городе почти не ходит электротранспорт.
Мы решили посмотреть, есть ли очереди на остановках.
Четверг, 9 утра, кто уже на работе, кто только едет. Остановки электротранспорта пустые.
А вот автобусные переполнены, к сожалению, очереди есть.
Такая же ситуация, по словам горожан, была и в 6, и в 8 утра. Потому, пожалуйста, планируйте свой маршрут, все будет хорошо!
Напомним, в городе проблемы с энергоснабжением, поэтому такая ситуация с электротранспортом может продлиться до конца недели. Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены, отметил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
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