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  • Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Сегодня 10:50
просмотров

В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.

Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Поэтому в городе почти не ходит электротранспорт.

Мы решили посмотреть, есть ли очереди на остановках.

Четверг, 9 утра, кто уже на работе, кто только едет. Остановки электротранспорта пустые.

Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

А вот автобусные переполнены, к сожалению, очереди есть.

Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

Такая же ситуация, по словам горожан, была и в 6, и в 8 утра. Потому, пожалуйста, планируйте свой маршрут, все будет хорошо!

Напомним, в городе проблемы с энергоснабжением, поэтому такая ситуация с электротранспортом может продлиться до конца недели. Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены, отметил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

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Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)Русский

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