Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.

Поэтому в городе почти не ходит электротранспорт.

Мы решили посмотреть, есть ли очереди на остановках.

Четверг, 9 утра, кто уже на работе, кто только едет. Остановки электротранспорта пустые.

А вот автобусные переполнены, к сожалению, очереди есть.

Такая же ситуация, по словам горожан, была и в 6, и в 8 утра. Потому, пожалуйста, планируйте свой маршрут, все будет хорошо!

Напомним, в городе проблемы с энергоснабжением, поэтому такая ситуация с электротранспортом может продлиться до конца недели. Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены, отметил Иван Васючков, главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

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