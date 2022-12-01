Видалили внутрішньомозкову гематому: рятувальнику з Дніпропетровщини потрібна допомога

Збором коштів займається сестра Євгена Наталія Олександрівна Ничипорук. Реквізити для допомоги можете знайти тут . Номер картки 4149499161096027 (“ПриватБанк”).

Євген переніс складну операцію і вже йде на поправку. Проте, йому необхідна тривала реабілітація. На жаль, рідні та близькі рятувальника не мають коштів, щоб продовжити лікування. Кожна гривня вкрай важлива.

25 листопада йому видалили внутрішньомозкову гематому. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Кам’янському районному управлінні.

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