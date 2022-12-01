Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Сегодня 12:26
просмотров

Сегодня – первый день зимы.

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Он встретил днепрян необычным красным рассветом и небольшим морозом. Все горожане с утра могли видеть вот такой вид за окном:

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Согласно приметам, красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром. Учтите это, но зрелище невероятное.

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Также землю приморозил легкий морозец.

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Если выходить на улицу без перчаток, то руки мерзнут.

Фото: Людмилы Павловны и из социальных сетей.

Читайте также:

Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассветУкраїнська Новости Днепра про Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассветРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Экономия топлива: как правильно и безопасно готовить еду на туристической плите
    Новости Днепра
    Сегодня 12:15
    Экономия топлива: как правильно и безопасно готовить еду на туристической плите

    Из-за поврежденной критической инфраструктуры в Украине последние две недели свет…

    Удалили внутреннемозговую гематому: спасателю из Днепропетровщины нужна помощь
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    Удалили внутреннемозговую гематому: спасателю из Днепропетровщины нужна помощь

    Спасатель Терновый Евгений из Каменского после сложной операции нуждается в…

    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом
    Новости Днепра
    Сегодня 10:15
    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

    В Днепре во время пожара пострадал ребенок.

    В Кривом Роге школы готовят к очной учебе
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    В Кривом Роге школы готовят к очной учебе

    Военной администрацией Кривого Рога, учитывая улучшение положения на их направлении…

    Последние новости

    Экономия топлива: как правильно и безопасно готовить еду на туристической плите
    Экономия топлива: как правильно и безопасно готовить еду на туристической плите

    Из-за поврежденной критической инфраструктуры в Украине последние две недели свет отключают в аварийном режиме, никакие графики не действуют. Чтобы не сидеть голодными в Днепре жильцы домов с электроплитами массово переходят на туристические газовые плиты.

    Сегодня 12:15
    просмотров
    Удалили внутреннемозговую гематому: спасателю из Днепропетровщины нужна помощь
    Удалили внутреннемозговую гематому: спасателю из Днепропетровщины нужна помощь

    Спасатель Терновый Евгений из Каменского после сложной операции нуждается в помощи от неравнодушных граждан.

    Сегодня 11:49
    просмотров
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса
    В Днепре у некоторых жителей из-за отключения света исчезла вода: адреса

    Сегодня, 1 декабря, в Днепре некоторые жители остались без воды из-за отключения света.

    Сегодня 11:23
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине пьяная врач избила своих коллег из бригады «скорой»
    На Днепропетровщине пьяная врач избила своих коллег из бригады «скорой»

    В Каменском врач избила сотрудников скорой помощи, которые приехали к ней по вызову.

    Сегодня 10:56
    1
    просмотров
    Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)
    Километровые очереди или пустые остановки: какая ситуация с транспортом в Днепре (ФОТО)

    В Днепре, как и по всей Украине, проблемы с электроснабжением.

    Сегодня 10:50
    1
    просмотров
    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом
    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

    В Днепре во время пожара пострадал ребенок.

    Сегодня 10:15
    просмотров
    В Кривом Роге школы готовят к очной учебе
    В Кривом Роге школы готовят к очной учебе

    Военной администрацией Кривого Рога, учитывая улучшение положения на их направлении фронта, была поставлена ​​задача начать подготовку к очной учебе.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого
    Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого

    В Покрове мужчина похитил со двора частного дома своего знакомого два мотоцикла и зарядное устройство.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ
    Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ

    В Днепре в пиццерии бесплатно сделали пиццу для защитницы Украины и её маленького сына.

    Сегодня 09:00
    1
    просмотров
    Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район
    Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район

    Российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольский район ночью 1 декабря.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх