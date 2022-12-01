Красные облака: в Днепре сегодня был необычный рассвет

Сегодня – первый день зимы.

Он встретил днепрян необычным красным рассветом и небольшим морозом. Все горожане с утра могли видеть вот такой вид за окном:

Согласно приметам, красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром. Учтите это, но зрелище невероятное.

Также землю приморозил легкий морозец.

Если выходить на улицу без перчаток, то руки мерзнут.

Фото: Людмилы Павловны и из социальных сетей.

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