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На Днепропетровщине пьяная врач избила своих коллег из бригады «скорой»

Сегодня 10:56
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В Каменском врач избила сотрудников скорой помощи, которые приехали к ней по вызову.

Новости Днепра про На Днепропетровщине пьяная врач избила своих коллег из бригады

Об этом случае рассказала руководитель станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Вызов поступил поздно вечером, заявительница рассказала, что ее муж получил травму колена, упав в подъезде. Когда бригада скорой прибыли на вызов, то столкнулась с проблемным пациентом.

Заявительница и ее муж были пьяными. Женщина начала драку после того, как медики спросили у нее, есть ли у ее мужа аллергия на какие-нибудь препараты. В таких случаях фельдшеры вызывают полицейских и как можно скорее пытаются уйти из помещения. Но неадекватная женщина догнала их в лифте и несколько раз ударила фельдшера. У него синяки и сотрясение головного мозга. Досталось и водителю.

Что интересно, женщина и сама врач, правда, не скорой помощи, а местного кожевенно-венерологического диспансера.

Врач не оставила своих коллег в покое и на следующий день. Она позвонила старшему оперативному врачу, и всячески провоцировала того на скандал.

Фельдшеры бригады написали заявление в полицию после этого случая.

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