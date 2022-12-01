На Днепропетровщине пьяная врач избила своих коллег из бригады «скорой»

В Каменском врач избила сотрудников скорой помощи, которые приехали к ней по вызову.

Об этом случае рассказала руководитель станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Вызов поступил поздно вечером, заявительница рассказала, что ее муж получил травму колена, упав в подъезде. Когда бригада скорой прибыли на вызов, то столкнулась с проблемным пациентом.

Заявительница и ее муж были пьяными. Женщина начала драку после того, как медики спросили у нее, есть ли у ее мужа аллергия на какие-нибудь препараты. В таких случаях фельдшеры вызывают полицейских и как можно скорее пытаются уйти из помещения. Но неадекватная женщина догнала их в лифте и несколько раз ударила фельдшера. У него синяки и сотрясение головного мозга. Досталось и водителю.

Что интересно, женщина и сама врач, правда, не скорой помощи, а местного кожевенно-венерологического диспансера.

Врач не оставила своих коллег в покое и на следующий день. Она позвонила старшему оперативному врачу, и всячески провоцировала того на скандал.

Фельдшеры бригады написали заявление в полицию после этого случая.

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