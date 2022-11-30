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Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре

Сегодня 21:15
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Шість нових автобусних маршрутів можуть створити у Дніпрі. Усі – з літерою «К» у номері. Мова йде про маршрути №7К, №32К, №48К, №75К, №109К та №137К.

Новости Днепра про Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре

Все шесть маршрутов должны быть включены в перечень городских маршрутов для использования общественным транспортом. Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского горсовета.

Нагадаємо, що у жовтні у Дніпрі створили маршрути №101К та №146К. Їх обслуговує місто, а не приватні перевізники. Курсують на них автобуси, які Дніпру передали інші міста після «прильоту» по АТП.

6 автобусных маршрутов, которые могут появиться в Днепре:

  • №7К: улица Андрея Сахарова (улица Генерала Григоренка) – площадь Вокзальна;
  • №32К: улица Росси – площадь Вокзальна;
  • №48К: городская больница №20 – площадь Старомостова;
  • №75К: улица Новошкольная (улица Татарская) – улица Пастера;
  • №109К: улица Академика Лазаряна – улица Аеродром;
  • №137К: улица Семафорная – ж/м Приднепровский (улица Кольская).

Таким образом, маршруты No7К, No32К, No48К и No75К могут дублировать существующие маршруты No 7, 32, 48 и 75. Маршрут No 137К может появиться на карте города, а маршрут No109К может стать сокращенным вариантом маршрута No109.

Новости Днепра про Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре

 

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