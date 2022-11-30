Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре

Все шесть маршрутов должны быть включены в перечень городских маршрутов для использования общественным транспортом. Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского горсовета.
Нагадаємо, що у жовтні у Дніпрі створили маршрути №101К та №146К. Їх обслуговує місто, а не приватні перевізники. Курсують на них автобуси, які Дніпру передали інші міста після «прильоту» по АТП.
6 автобусных маршрутов, которые могут появиться в Днепре:
Таким образом, маршруты No7К, No32К, No48К и No75К могут дублировать существующие маршруты No 7, 32, 48 и 75. Маршрут No 137К может появиться на карте города, а маршрут No109К может стать сокращенным вариантом маршрута No109.
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