Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре

Шість нових автобусних маршрутів можуть створити у Дніпрі. Усі – з літерою «К» у номері. Мова йде про маршрути №7К, №32К, №48К, №75К, №109К та №137К.

Все шесть маршрутов должны быть включены в перечень городских маршрутов для использования общественным транспортом. Об этом говорится в проекте решения исполкома Днепровского горсовета.

Нагадаємо, що у жовтні у Дніпрі створили маршрути №101К та №146К. Їх обслуговує місто, а не приватні перевізники. Курсують на них автобуси, які Дніпру передали інші міста після «прильоту» по АТП.

6 автобусных маршрутов, которые могут появиться в Днепре:

№7К : улица Андрея Сахарова (улица Генерала Григоренка) – площадь Вокзальна;

: улица Андрея Сахарова (улица Генерала Григоренка) – площадь Вокзальна; №32К : улица Росси – площадь Вокзальна;

: улица Росси – площадь Вокзальна; №48К : городская больница №20 – площадь Старомостова;

: городская больница №20 – площадь Старомостова; №75К : улица Новошкольная (улица Татарская) – улица Пастера;

: улица Новошкольная (улица Татарская) – улица Пастера; №109К : улица Академика Лазаряна – улица Аеродром;

: улица Академика Лазаряна – улица Аеродром; №137К: улица Семафорная – ж/м Приднепровский (улица Кольская).

Таким образом, маршруты No7К, No32К, No48К и No75К могут дублировать существующие маршруты No 7, 32, 48 и 75. Маршрут No 137К может появиться на карте города, а маршрут No109К может стать сокращенным вариантом маршрута No109.

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