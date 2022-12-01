Червоні хмари: у Дніпрі сьогодні був незвичний світанок

Сьогодні - перший день зими.

Він зустрів дніпрян незвичайним червоним світанком та невеликим морозом.

Усі містяни зранку могли бачити ось такий вид за вікном:

Згідно з прикметами, червоне небо під час сходу віщує сильний дощ із вітром. Врахуйте це, але видовище неймовірне.

Також землю приморозив легенький морозець.

Якщо виходити на вулицю без рукавичок, то руки мерзнуть.

Фото: Людмили Павловни та із соціальних мереж.

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