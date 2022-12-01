Червоні хмари: у Дніпрі сьогодні був незвичний світанок

Він зустрів дніпрян незвичайним червоним світанком та невеликим морозом.
Усі містяни зранку могли бачити ось такий вид за вікном:
Згідно з прикметами, червоне небо під час сходу віщує сильний дощ із вітром. Врахуйте це, але видовище неймовірне.
Також землю приморозив легенький морозець.
Якщо виходити на вулицю без рукавичок, то руки мерзнуть.
Фото: Людмили Павловни та із соціальних мереж.
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