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В историческом музее Днепра появился новый четырехлапый сотрудник

Сегодня 15:05
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В историческом музее новый пушистый сотрудник.

Новости Днепра про В историческом музее Днепра появился новый четырехлапый сотрудник

Об этом сообщили на странице Днепропетровского национального исторического музея им. Яворницкого.

У экскурсовода-собаки Найди появился новый коллега. В рабочую команду устроили пса Рудольфа (он же Рудик). Рудольф в полном подчинении своей старшей менторки.

Скоро по количеству сотрудников, придется повышать Найду к заведующей сектором. Как считаете, нужно открыть Найди продвижение по карьерной стремянке? – спрашивают коллеги Рудольфа.

Кроме новых кадровых назначений, музейщики «раскрыли» «каменных баб» и проверили их состояние. Как оказалось, под кевларовыми конструкциями все хорошо, а замеченные ранее ростки «сорняков несломленности» очень редки и они быстро погибают без прямого воздействия ультрафиолета. Влага внутри конструкций отсутствует. После этого сотрудники закрыли «баб» кевларом.

Разобрали две из шести старых конструкций из песка, которые под влиянием дождя и ветра стали рассыпаться и существенно сказывались на внешнем виде экспозиции. Работу продолжим на следующей неделе, – говорят представители музея.

Новости Днепра про В историческом музее Днепра появился новый четырехлапый сотрудник

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