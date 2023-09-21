В історичному музеї Дніпра з’явився новий чотирилапий співробітник - Днепр Инфо
В історичному музеї Дніпра з’явився новий чотирилапий співробітник
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Сегодня 15:05

В історичному музеї новий пухнастий співробітник.

Новости Днепра про В історичному музеї Дніпра з'явився новий чотирилапий співробітник

Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького.

У екскурсовода-собаки Найди з’явився новий колега. У робочу команду влаштували пса Рудольфа (він же Рудік). Рудольф у повному підпорядкуванні своєї старшої менторки. 

Скоро за кількістю співробітників, доведеться підвищувати Найду до завідувачки сектором. Як вважаєте, треба відкрити Найді просування кар’єрною драбиною? – питають колеги Рудольфа. 

Крім нових кадрових призначень, музейники “розкрили” ” кам’яних баб” і перевірили їх стан. Як виявилося, під кевларовими конструкціями їм нічого не загрожує, а паростки “бур’янів незламності”, які помічали раніше, дуже поодинокі і вони швидко гинуть без прямого впливу ультрафіолету. Волога в середині конструкцій відсутня. Після цього співробітники закрили “баб” кевларом.
 
Розібрали 2 з 6 старих конструкцій з піску, які під впливом дощу та вітру стали розсипатися і суттєво позначалися на зовнішньому вигляді експозиції. Роботу продовжимо наступного тижня, – кажуть представники музею. 
 

Новости Днепра про В історичному музеї Дніпра з'явився новий чотирилапий співробітник

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Новости Днепра про В історичному музеї Дніпра з'явився новий чотирилапий співробітникУкраїнська

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