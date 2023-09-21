Про це повідомили на сторінці Дніпропетровського національного історичного музею ім. Яворницького.
У екскурсовода-собаки Найди з’явився новий колега. У робочу команду влаштували пса Рудольфа (він же Рудік). Рудольф у повному підпорядкуванні своєї старшої менторки.
Скоро за кількістю співробітників, доведеться підвищувати Найду до завідувачки сектором. Як вважаєте, треба відкрити Найді просування кар’єрною драбиною? – питають колеги Рудольфа.
Розібрали 2 з 6 старих конструкцій з піску, які під впливом дощу та вітру стали розсипатися і суттєво позначалися на зовнішньому вигляді експозиції. Роботу продовжимо наступного тижня, – кажуть представники музею.
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