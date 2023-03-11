В яхт-клубе «СИЧ» прокомментировали жуткий инцидент с повешенной лисой

Сеть шокировали кадры из известного днепровского яхт-клуба "СИЧ", где посетители нашли повешенную на дереве лису. Представители комплекса прокомментировали жуткий инцидент.

Как заверили сотрудники «СИЧИ», лисы у них не водятся. Они предположили, что дикое животное убили посторонние люди в другом месте, а на территорию яхт-клуба принесли для того, чтобы «бросить на них тень».

«У нас лисы не водятся. Они живут на косе гребного канала и, скорее всего, там ее убили, а потом притащили сюда и повесили. На территории «Сичи» лисиц нет», — процитировали представителей комплекса в Telegram-канале Днепр Областной.

Кому нужно так жестоко убивать животное ради освещения яхт-клуба в негативном контексте — неизвестно.

Особо впечатлительным лучше воздержаться от просмотра видео!

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