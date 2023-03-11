В яхт-клубе «СИЧ» прокомментировали жуткий инцидент с повешенной лисой

Как заверили сотрудники «СИЧИ», лисы у них не водятся. Они предположили, что дикое животное убили посторонние люди в другом месте, а на территорию яхт-клуба принесли для того, чтобы «бросить на них тень».
«У нас лисы не водятся. Они живут на косе гребного канала и, скорее всего, там ее убили, а потом притащили сюда и повесили. На территории «Сичи» лисиц нет», — процитировали представителей комплекса в Telegram-канале Днепр Областной.
Кому нужно так жестоко убивать животное ради освещения яхт-клуба в негативном контексте — неизвестно.
Особо впечатлительным лучше воздержаться от просмотра видео!
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области арестовали двух сотрудников городского совета, которые вымогали…
В Марганце Днепропетровской области поймали мародера, который неоднократно грабил квартиру…
Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия"…
В пятницу, 10 марта, в селе Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской…
В Днепропетровской области арестовали двух сотрудников городского совета, которые вымогали деньги у местных предпринимателей.
В Марганце Днепропетровской области поймали мародера, который неоднократно грабил квартиру своего знакомого, пока тот уехал в относительно безопасное место из-за постоянных вражеских обстрелов города.
Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия" собрала необходимые 25 тысяч подписей. Как известно, в таком случае ее должен рассмотреть президент Украины.
В пятницу, 10 марта, в селе Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской области, пенсионер поджег сухостой и случайно упал в огонь, из-за чего получил серьезные ожоги.
В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района Днепра спасатели нашли тело 45-летней местной жительницы, которая провалилась под лед.
В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой картины. Там они увидели мертвую лису, привязанную к дереву.
В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
В субботу, 11 марта, электротранспорт Днепра будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Захватите с собой зонт!
Двое молодых мужчин погибли 10 марта во время очередного обстрела россиянами Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!