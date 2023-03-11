У яхт-клубі “СІЧ” прокоментували моторошний інцидент з повішеною лисицею

Як запевнили співробітники “СІЧІ”, лисиці у них не водяться. Вони припустили , що дику тварину вбили сторонні люди в іншому місці, а на територію яхт-клубу принесли для того, щоб “кинути на них тінь”.
“У нас лисиці не водяться. Вони живуть на косі гребного каналу і, швидше за все, там її вбили, а потім притягли сюди і повісили. На території «Січі» лисиць немає”, – процитували представників комплексу в Telegram-каналі Дніпро Обласний.
Кому потрібно так жорстоко вбивати тварину заради висвітлення яхт-клубу в негативному контексті – невідомо.
Особливо вразливим краще утриматися від перегляду відео!
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Анна Кравчук
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