У яхт-клубі “СІЧ” прокоментували моторошний інцидент з повішеною лисицею

Мережу шокували кадри з відомого дніпровського яхт-клубу "СІЧ", де відвідувачі знайшли повішену на дереві лисицю. Представники комплексу прокоментували моторошний інцидент.

Як запевнили співробітники “СІЧІ”, лисиці у них не водяться. Вони припустили , що дику тварину вбили сторонні люди в іншому місці, а на територію яхт-клубу принесли для того, щоб “кинути на них тінь”.

“У нас лисиці не водяться. Вони живуть на косі гребного каналу і, швидше за все, там її вбили, а потім притягли сюди і повісили. На території «Січі» лисиць немає”, – процитували представників комплексу в Telegram-каналі Дніпро Обласний.

Кому потрібно так жорстоко вбивати тварину заради висвітлення яхт-клубу в негативному контексті – невідомо.

Особливо вразливим краще утриматися від перегляду відео!

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