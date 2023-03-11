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  • У яхт-клубі “СІЧ” прокоментували моторошний інцидент з повішеною лисицею

У яхт-клубі “СІЧ” прокоментували моторошний інцидент з повішеною лисицею

Сьогодні 13:30
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Мережу шокували кадри з відомого дніпровського яхт-клубу "СІЧ", де відвідувачі знайшли повішену на дереві лисицю. Представники комплексу прокоментували моторошний інцидент.

Новости Днепра про У яхт-клубі

Як запевнили співробітники “СІЧІ”, лисиці у них не водяться. Вони припустили , що дику тварину вбили сторонні люди в іншому місці, а на територію яхт-клубу принесли для того, щоб “кинути на них тінь”. 

“У нас лисиці не водяться. Вони живуть на косі гребного каналу і, швидше за все, там її вбили, а потім притягли сюди і повісили. На території «Січі» лисиць немає”, – процитували представників комплексу в Telegram-каналі Дніпро Обласний. 

Новости Днепра про У яхт-клубі

Кому потрібно так жорстоко вбивати тварину заради висвітлення яхт-клубу в негативному контексті – невідомо. 

Особливо вразливим краще утриматися від перегляду відео!

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