В воскресенье некоторые трамваи Днепра работают по сокращенному маршруту: что надо знать

Так, с 09:00 до 19:00 трамваи №18, №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.
Об этом информирует пресс-служба горсовета Днепра.
Такие изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Мира и переулка Вольного.
Что касается других маршрутов, то они будут работать без изменений в штатном режиме по расписанию выходного дня. Известно, что всего на маршруты электротранспорта сегодня выйдет 138 единиц подвижного состава.
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