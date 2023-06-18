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В воскресенье некоторые трамваи Днепра работают по сокращенному маршруту: что надо знать

Сегодня 09:01
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В воскресенье, 18 июня, отдельный электротранспорт Днепра будет ходить по сокращенному маршруту. Это касается трамваев №18 и №19.

Новости Днепра про В воскресенье некоторые трамваи Днепра работают по сокращенному маршруту: что надо знать

Так, с 09:00 до 19:00 трамваи №18, №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.

Об этом информирует пресс-служба горсовета Днепра.

Такие изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Мира и переулка Вольного.

Что касается других маршрутов, то они будут работать без изменений в штатном режиме по расписанию выходного дня. Известно, что всего на маршруты электротранспорта сегодня выйдет 138 единиц подвижного состава.

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