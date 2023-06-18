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У неділю деякі трамваї Дніпра працюють за скороченим маршрутом: що треба знати

Сьогодні 09:01
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У неділю, 18 червня, окремий електротранспорт Дніпра ходитиме за скороченим маршрутом. Це стосується трамваїв №18 та №19.

Новости Днепра про У неділю деякі трамваї Дніпра працюють за скороченим маршрутом: що треба знати

Так, з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати за скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3. 

Про це інформує пресслужба міськради Дніпра.

Такі зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та пров. Вільного. 

Щодо інших маршрутів, то вони працюватимуть без змін у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Відомо, що загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийде 138 одиниць рухомого складу.

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Новости Днепра про У неділю деякі трамваї Дніпра працюють за скороченим маршрутом: що треба знатиУкраїнська Новости Днепра про У неділю деякі трамваї Дніпра працюють за скороченим маршрутом: що треба знатиРусский

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