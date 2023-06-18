У неділю деякі трамваї Дніпра працюють за скороченим маршрутом: що треба знати

Так, з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати за скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.
Про це інформує пресслужба міськради Дніпра.
Такі зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та пров. Вільного.
Щодо інших маршрутів, то вони працюватимуть без змін у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Відомо, що загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийде 138 одиниць рухомого складу.
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