У неділю деякі трамваї Дніпра працюють за скороченим маршрутом: що треба знати

У неділю, 18 червня, окремий електротранспорт Дніпра ходитиме за скороченим маршрутом. Це стосується трамваїв №18 та №19.

Так, з 09:00 до 19:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати за скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3.

Про це інформує пресслужба міськради Дніпра.

Такі зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та пров. Вільного.

Щодо інших маршрутів, то вони працюватимуть без змін у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Відомо, що загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийде 138 одиниць рухомого складу.

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