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В Украину и Днепр снова нельзя ввозить товары из Бельгии: что под запретом

Сегодня 21:40
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На территорию Днепропетровской области запрещено завозить некоторые грузы из Бельгии.

Новости Днепра про В Украину и Днепр снова нельзя ввозить товары из Бельгии: что под запретом

Как говорится в сообщении Днепропетровского филиала Госпродпотребслужбы, 4 декабря главный ветврач выписал приказ о запрете ввоза на территорию Украины мяса птицы из Королевства Бельгия.

Причина – вспышка птичьего гриппа. Недавно на территории Бельгии зафиксировали несколько случаев заболеваемости животных высокопатогенным гриппом. Поэтому в Украину и, в частности, на территорию Днепропетровской области запрещено завозить птицу и все продукты из нее.

В частности, это: инкубационные яйца, птица, продукты из нее. Исключение — продукты, прошедшие обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания в соответствии с требованиями по ввозу на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала.

Большинство грузов завернут еще во время таможенного контроля, но продавцам нужно соблюдать осторожность.

Чем опасен грипп птицы?

Для людей большой угрозы не несет, а вот для птицы – да. Этот вирус чрезвычайно заразен, так что даже одно заболевшее животное может заразить целое поголовье. Поэтому при первой вспышке гриппа, больных пернатых изолируют и уничтожают.

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