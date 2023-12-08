Разливали из 5-литровых бутылок: в магазинах Днепра обнаружили безакцизный алкоголь

В Днепре разоблачили магазины, где продавали контрафактный алкоголь.

На улице Рабочей в Днепре продавали контрафактный алкоголь. Как сообщили в полиции Днепра, более 200 литров водки без соответствующей маркировки изъяли в двух магазинах в Чечелевском районе Днепра.

Продавцы разливали алкоголь в брендированные бутылки из 5-литровых бутылок, а затем продавали днепрянам. Во время рейда участковые офицеры изъяли из продажи в двух магазинах алкогольную продукцию сомнительного качества на сумму более 24 тысяч гривен.

Правоохранители составили протоколы по ст. 156 — нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы рассказывали об автоворе, который попал в ДТП на украденном авто.

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