До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною

На територію Дніпропетровщини заборонено завозити деякі вантажі з Бельгії.

Як йдеться у повідомленні Дніпропетровської філії Держпродспоживслужби, 4 грудня головний ветлікар виписав наказ про заборону ввезення на територію України м’яса птиці з Королівства Бельгія.

Причина – спалах пташиного грипу. Нещодавно на території Бельгії зафіксували кілька випадків захворюваності тварин на високопатогенний грип. Тож в Україну та зокрема на територію Дніпропетровської області заборонено завозити птицю та усі продукти з неї.

Зокрема це: інкубаційні яйця, птиця, продукти з неї. Виняток – продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання відповідно до вимог щодо ввезення на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу.

Більшість вантажів завернуть ще під час митного контролю, але продавцям треба бути обережними.

Чим небезпечний грип птиці?

Для людей великої загрози не несе, а от для птиці – так. Цей вірус надзвичайно заразний, тож навіть одна захворіла тварина може заразити ціле поголів’я. Тому при перших спалахах грипу, хворих пернатих ізолюють та знищують.

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