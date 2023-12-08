Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною

До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною

Сьогодні 21:40
просмотров

На територію Дніпропетровщини заборонено завозити деякі вантажі з Бельгії.

Новости Днепра про До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороною

Як йдеться у повідомленні Дніпропетровської філії Держпродспоживслужби, 4 грудня головний ветлікар виписав наказ про заборону ввезення на територію України м’яса птиці з Королівства Бельгія. 

Причина – спалах пташиного грипу. Нещодавно на території Бельгії зафіксували кілька випадків захворюваності тварин на високопатогенний грип. Тож в Україну та зокрема на територію Дніпропетровської області заборонено завозити птицю та усі продукти з неї.

Зокрема це: інкубаційні яйця, птиця, продукти з неї. Виняток – продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання відповідно до вимог щодо ввезення  на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу.

Більшість вантажів завернуть ще під час митного контролю, але продавцям треба бути обережними. 

Чим небезпечний грип птиці?

Для людей великої загрози не несе, а от для птиці – так. Цей вірус надзвичайно заразний, тож навіть одна захворіла тварина може заразити ціле поголів’я. Тому при перших спалахах грипу, хворих пернатих ізолюють та знищують. 

Читайте також:

Новости Днепра про До України та Дніпра знову не можна ввозити товари з Бельгії: що під забороноюУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією
Новини Дніпра
Сьогодні 21:08
Внаслідок ракетної атаки на Павлоградський район пошкоджено храм з 200-літньою історією

У Павлоградському районі під час ранкового ракетного обстрілу постраждав церковний…

У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова
Новини Дніпра
Сьогодні 20:10
У Дніпрі зі списку “Почесних громадян міста” викреслять двох відомих діячів: про кого йде мова

У Дніпрі позбавлять звання "Почесний громадянин міста" Леоніда Брєжнева та…

У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 18:28
У Дніпрі хибний виклик на пожежу закінчився порятунком хворого чоловіка

У Дніпрі рятувальників покликали на пожежу якої не було.

Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн
Новини Дніпра
Сьогодні 17:57
Де у Дніпрі можна купити метрову ялинку за 300 грн

Передноворічний сезон стартував у Дніпрі.

Наверх